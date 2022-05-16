РФ дали советы по военной доктрине из-за Финляндии и Швеции

России в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО следует оснастить «Калибры» и «Искандеры» на западном направлении ядерными боезарядами. Об этом РИА Новости рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Также аналитик призвал внести изменения в военную доктрину, уточняющие условия применения тактического ядерного оружия в ответ на возможную агрессию. Он объяснил это тем, что при вступлении по ускоренной процедуре Финляндии и Швеции в НАТО, уже к лету вооруженные силы этих стран будут полностью интегрированы в военную структуру альянса, и в любой момент на территории указанных стран может произойти развертывание ударных группировок объединенных вооруженных сил НАТО или предприняты иные действия, критически влияющие на национальную безопасность России.

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Эксперт указал, что Россия сможет добиться полного паритета с НАТО лишь при значительных финансовых и временных затратах. Однако быстро нивелировать угрозы можно путем поступления в 2022 году в войска Западного военного округа и на Балтийский флот тактического ядерного оружия.

15 мая глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев сообщил, что в случае вступления Финляндии в НАТО Россия усилит группировку войск на финской границе. «В случае, если в Финляндии в непосредственной близости от нас будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает», — заверил он. По мнению Бондарева, Финляндия и Швеция «не горели желанием» вступать в Североатлантический альянс, однако США упорно оказывают давление на эти скандинавские страны. «И сейчас практически дожали финнов», — добавил политик.