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1 час назад

Стало известно о массовом ввозе люксовых авто на Украину под видом помощи

Lenta.ruиещё 3

Замглавы таможни Щуцкий заявил, что под видом помощи на Украину ввозят люксовые автомобили
Фото: DepositphotosDepositphotos

На территорию Украины массово ввозят люксовые автомобили под видом помощи войскам. Об этом стало известно первому заместителю главы государственной таможенной службы Украины Александру Щуцкому, его цитирует РИА Новости.

«Это на самом деле превращается в эпидемию. Могу сказать, что со времени принятия закона про нулевую пошлину по состоянию на вчера было завезено около 80 тысяч транспортных средств для собственного использования», — сказал Шуцкий.

Он подчеркнул, что 30 процентов ввезенных машин относится к премиум классу, их стоимость начинается от 20 тысяч евро. В последнее время фиксируется увеличение числа доли подобных автомобилей в ввезенном транспорте, сообщили в таможне.

Там утверждают, что ввозимые транспортные средства создают многокилометровые пробки на границе, мешают поставкам грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и доставке гумпомощи и горючего. Это усугубляет топливный кризис, отметил Шуцкий.

Ранее на Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы. Запрет распространяется на фото- и видеосъемку дорог, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей украинских военных.

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