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11 часов назад

Грушко заявил об отсутствии враждебных намерений России в отношении Финляндии и Швеции

RT на русскомиещё 9

У России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Всё это укладывается в пресловутый поиск врага, который выражается в практическом политическом военном смысле в демонизации России, приписывании ей враждебных намерений в отношении стран, к которым в таких намерениях Россию просто невозможно подозревать», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат предположил, что после вступления упомянутых стран в НАТО альянс заявит об уязвимости северного фланга — граница увеличилась на 1300 км, и её нужно защищать. А для этого, по мнению Грушко, в НАТО предложат разместить там дополнительные контингенты сил.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что если Швеция и Финляндия войдут в состав альянса, то протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.

Конфликты,Александр Грушко,Дмитрий Медведев,МИД России,НАТО,Совет безопасности РФ,
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