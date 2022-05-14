В Газпроме рассказали о поставках в Европу через Украину

Газпром подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 64,9 млн куб. м через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Он подчеркнул, что заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной.

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 64,9 млн куб. м на 14 мая. Заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена», – приводит его слова ТАСС.

Накануне объем прокачки составлял 61,97 млн куб. м.

Напомним, во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.

Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.