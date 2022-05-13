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16 часов назад

В Грузии пожаловались на нехватку пшеницы

Lenta.ruиещё 6

Исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава пожаловался на нехватку пшеницы и заявил, что в скором времени в стране перестанут работать мельницы. Об этом он рассказал в интервью «Интерпрессньюс».

В Грузии пожаловались на нехватку пшеницы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, сейчас в Грузию поставляется только мука, которая заменяет пшеницу. Силагава считает, что такая ситуация возникла из-за того, что на нее нет импортной пошлины. При этом, уточнил он, на ввоз пшеницы действует плавающая пошлина в размере 120 долларов за тонну.

«Сегодня мы дошли до того, что прежние запасы пшеницы исчерпаны (...) Этот вопрос исчерпан, остановятся практически все мельницы», — резюмировал Силагава, уточнив, что, согласно рекомендациям ООН, в стране должны быть двухмесячные запасы зерна.

При этом он отметил, что несмотря на замещение пшеницы мукой, цены на хлеб в Грузии все равно выросли. В 2021 году они взлетели на 24 процента.

12 мая глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в украинских портах блокировано и не может быть вывезено 25 миллионов тонн зерна. По ее словам, кризис на Украине стал носить глобальный характер, что связано в первую очередь с тем, что из страны невозможно вывезти зерно.

Ранее Африке и Ближнему Востоку предрекли голод из-за прекращения экспорта зерновых культур из России и с Украины. На этих поставщиков приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 15 процентов кукурузы и значительная часть экспорта ячменя. Что касается подсолнечного масла, то две трети его объема поставляла Украина. Обе страны производят свыше 12 процентов высококалорийных продуктов.

Конфликты,Анналена Бербок,ООН,
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