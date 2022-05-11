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6 часов назад

Как выглядит Попасная после двух месяцев боев

Газета.Ru

Украинский город Попасная, где два месяца велись непрерывные бои, полностью перешел под контроль Народной милиции ЛНР, военнослужащие республики действовали совместно с ВС РФ.

1/12 Разрушенный въездной знак города Попасная, 9 мая 2022 года
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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2/12 Разрушенный дом на одной из улиц города, 9 мая 2022 года
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
3/12 Поврежденный автомобиль на одной из улиц города, 9 мая 2022 года
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
4/12 Разрушенные дома на одной из улиц города, 9 мая 2022 года
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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5/12 Разрушенный мемориал на одной из улиц города, 9 мая 2022 года
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
6/12 Разрушения на территории железнодорожного депо города Попасная, 9 мая 2022 года
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
7/12 Разрушенные дома на одной из улиц города, 9 мая 2022 года
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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8/12 Разрушения на территории железнодорожного депо города Попасная, 9 мая 2022 года
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
9/12 Разрушения на территории железнодорожного депо города Попасная, 9 мая 2022 года
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
10/12 Поврежденный автомобиль на одной из улиц города, 9 мая 2022 года
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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11/12 Поврежденный автомобиль на одной из улиц города, 9 мая 2022 года
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
12/12 Разрушенный дом на одной из улиц города Попасная, перешедшего под контроль ЛНР, 9 мая 2022 года
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Небольшой город на западе Луганской области Украины во время вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году переходил из рук в руки. После подписания Минских соглашений он оказался в прифронтовой полосе и до недавнего времени контролировался Киевом.

По данным на январь 2019 года, население Попасной составляло 20 306 человек. Здесь находится одноименная узловая железнодорожная станция маршрута Дебальцево — Купянск-Узловой. За восемь лет из-за постоянных обстрелов пассажирское сообщение наладить так и не удалось.

Попасная находится на возвышенности. Отсюда соседние города Лисичанск, Северодонецк, Светлодарск и Бахмут оказываются в 30-километровой зоне обстрела.

Как отмечал в своем последнем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, от Попасной «не осталось даже пепла», город разрушен целиком.

Конфликты,Фото,Владимир Зеленский,Верховный суд,
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