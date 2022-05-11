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14 часов назад

Посол ЛНР заявил, что Украина обрывает возможности для заключения мира

ТК «Звезда»иещё 1

Посол Луганской народной республики Родион Мирошник заявил, что Киев на данный момент не заинтересован в заключении мира с Россией. При этом похожая позиция у Украины была и на минских переговорах, только в скрытой форме.

Посол ЛНР заявил, что Украина обрывает возможности для заключения мира
Фото: Народная милиция ЛНРНародная милиция ЛНР

«Украина даже Российской Федерации заявляет о том, что не заинтересована в ведении переговоров об установлении мира и прекращении военных действий... Сейчас она в принципе обрывает все возможности для достижения мира, сохранения жизни людей, прекращения кровопролития и возможности избежать совершенно ненужных жертв. Украина от этого отказывается и во взаимоотношениях с Российской Федерацией, и тем более, в возможных взаимоотношениях с нами, которых по факту на сегодняшний день не существует», - заявил Мирошник в интервью РИА Новости.

Ранее Мирошник заявил, что иностранные наемники должны понести наказание по всей строгости закона. Он отметил, что их цель - убивать и зарабатывать деньги.

Конфликты,Родион Мирошник,
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