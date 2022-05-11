Посол ЛНР заявил, что Украина обрывает возможности для заключения мира

«Украина даже Российской Федерации заявляет о том, что не заинтересована в ведении переговоров об установлении мира и прекращении военных действий... Сейчас она в принципе обрывает все возможности для достижения мира, сохранения жизни людей, прекращения кровопролития и возможности избежать совершенно ненужных жертв. Украина от этого отказывается и во взаимоотношениях с Российской Федерацией, и тем более, в возможных взаимоотношениях с нами, которых по факту на сегодняшний день не существует», - заявил Мирошник в интервью РИА Новости.