Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, который должен упростить США поставки вооружения на Украину. Теперь у американского лидера будут расширенные возможности в поставке оружия Киеву на 2022 и 2023 годы. По аналогичному закону Вашингтон давал кредиты или поставлял оружие СССР и другим союзникам во время Второй мировой войны.

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Программа нужна, чтобы сократить бюрократические издержки при оформлении поставок, объяснил Bloomberg. Речь идёт об оборонных средствах, которые будут давать во временное пользование или в аренду — для укрепления обороноспособности и защиты гражданского населения. Отмечается, что выделение дополнительных денег на военную помощь ленд-лиз не предполагает.

Закон о военной помощи Украине в США одобрили в конце апреля. Сообщалось, что документ даст право администрации США в течение 2023 финансового года предоставлять военную технику Украине и другим странам Восточной Европы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «загоняет страну в долговую яму».