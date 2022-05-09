В Минобороны сообщили о попытках ВСУ захватить остров Змеиный

Вооруженные силы России отбили несколько попыток украинских войск захватить остров Змеиный южнее Одессы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

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В ходе брифинга он заявил, что с 7 мая украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова. В течение двух последних суток ВСУ предприняли несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров, который имеет важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря.

По словам Конашенкова, украинская провокация была сорвана благодаря грамотным действиям подразделения ВС России, которое находилось на острове.

Потери противника у Змеиного

В результате неудавшейся операции ВСУ понесли значительные потери, отметил Конашенков. «За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24», — рассказал представитель Минобороны.

Также российскими средствами ПВО был поражен беспилотник ВСУ недалеко от Одессы. В течение дня оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 26 военных объектов на территории Украины.

2 мая Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках Bayraktar TB2 в районе острова.

«Погибшие» украинские солдаты

24 февраля Государственная пограничная служба Украины заявила, что страна потеряла контроль над островом Змеиный. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что защитники острова погибли, и представил их к наградам посмертно.

После этого в Москве сообщили о сдаче в плен 82 бойцов ВСУ на Змеином. С них взята подписка об отказе от участия в военных действиях. Через три дня, 28 февраля, Киев признал, что информация о гибели украинских военнослужащих была фейком.