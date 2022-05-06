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13 часов назад

CNN: разведка США передавала Украине данные о крейсере «Москва»

Ura.Ru

США предоставляли Украине разведданные о местоположении российского крейсера «Москва», который в середине апреля затонул в Черном море. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

CNN: США предоставили разведданные, которые помогли Киеву атаковать крейсер "Москва"
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Украинские силы, заметив российский военный корабль в Черном море, позвонили своим американским контактам, чтобы подтвердить, что это действительно „Москва“. США ответили утвердительно и предоставили разведданные о его местонахождении», — передает CNN со ссылкой на источники.

США отправляют данные, чтобы Украина была осведомлена об угрозе в Черном море. Также Америка предоставляла украинским военным информацию о передвижениях российской армии внутри Украины, в том числе перехваченные сообщения о военных планах России. Американская разведка докладывает Киеву не обо всем. Не сообщается о потенциальных целях внутри самой России, еще США не рассказывают Украине о местонахождении конкретных военачальников РФ, заявляли в Пентагоне, передает RT.

В Минобороны РФ сообщали, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в шторм. У судна был поврежден корпус из-за пожара от детонации боезапаса, пишет «Утро.ру». Экипаж эвакуировали и доставили в Севастополь. В ходе происшествия погиб один человек, еще 27 военнослужащих пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы, сообщали в Минобороны РФ. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация.

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