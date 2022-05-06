Россия призвала США избавиться от химоружия

«Местные СМИ продолжают повторять одиозные обвинения администрации в адрес нашей страны за якобы нарушение химконвенции. Вслед за чиновниками журналисты также бездоказательно твердят о сохранившемся у нас арсенале химического оружия и планах применить его на Украине», - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале диппредствительства.