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5 часов назад

Bloomberg: Евросоюз планирует внести в санкционный список Алину Кабаеву

Газета.Ruиещё 3

Агентство Bloomberg со ссылкой источники сообщило, что Евросоюз (ЕС) предложил внести в санкционный список российскую олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву, передает ТАСС.

Bloomberg: Евросоюз планирует внести в санкционный список Алину Кабаеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Bloomberg, санкционный список еще может претерпеть изменения до момента одобрения странами - членами сообщества.

Послы стран-членов Евросоюза в пятницу, 6 мая, обсудят шестой пакет антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что Германия и некоторые другие страны Евросоюза потребовали изменить подготовленный Еврокомиссией проект шестого пакета санкций в отношении России. До этого представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что переговоры о шестом пакете санкций ЕС против России продолжают вестись, никто не затормаживает этот процесс.

При этом он уточнил, что окончательной позиции по новым ограничениям в отношении Москвы нет, так как в ЕС "каждая страна должна учитывать собственные особенности".

Конфликты,Санкции,Штеффен Хебештрайт,Алина Кабаева,Еврокомиссия,ЕС,
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