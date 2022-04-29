Украинские войска обстреляли Донецк, заявили в ДНР

Войска Украины в ночь на пятницу открыли огонь по Петровскому району города Донецк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как говорится в сообщении, обстрел был зафиксирован в 01.50, огонь открыли со стороны населенного пункта Новомихайловка. Отмечается, что в ходе обстрела было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
Издание уточняет, что Петровский район Донецка — самая отдаленная от центра часть города.