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1 час назад

Украинские войска обстреляли Донецк, заявили в ДНР

Елена Прошина

Войска Украины в ночь на пятницу открыли огонь по Петровскому району города Донецк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские войска обстреляли Донецк, заявили в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, обстрел был зафиксирован в 01.50, огонь открыли со стороны населенного пункта Новомихайловка. Отмечается, что в ходе обстрела было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

Издание уточняет, что Петровский район Донецка — самая отдаленная от центра часть города.

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