В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
4 часа назад

Более 180 домовладений повреждено после обстрелов в Белгородской области

RT на русскомиещё 2

Правительство Белгородской области сообщило, что более 180 домовладений, включая хозяйственные постройки, в различных районах региона получило повреждения в результате обстрелов с территории Украины, начиная с 24 февраля.

Белгородские власти ответили на данные о попытке прорыва украинских танков
Фото: RT на русскомRT на русском

«В Белгородской области идёт восстановление пострадавших от разрушений домов. В столице региона работы уже завершены. На сегодняшний день насчитывается 182 домовладения с различной степенью разрушений. Сюда входят как дома, так и хозяйственные постройки, ворота, заборы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее пострадал в этом плане Грайворонский городской округ.

«В столице региона ремонтные работы уже завершены», — добавили в администрации.

Ранее телеканал «360» в своём материале опубликовал рассказы жителей села Головчино в Белгородской области об обстреле со стороны ВСУ.

Конфликты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители