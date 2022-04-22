Белгородские власти ответили на данные о попытке прорыва украинских танков

Правительство Белгородской области сообщило, что более 180 домовладений, включая хозяйственные постройки, в различных районах региона получило повреждения в результате обстрелов с территории Украины, начиная с 24 февраля.

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«В Белгородской области идёт восстановление пострадавших от разрушений домов. В столице региона работы уже завершены. На сегодняшний день насчитывается 182 домовладения с различной степенью разрушений. Сюда входят как дома, так и хозяйственные постройки, ворота, заборы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее пострадал в этом плане Грайворонский городской округ.

«В столице региона ремонтные работы уже завершены», — добавили в администрации.