Шольц заявил, что делает все ради недопущения мировой войны

БЕРЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. Германия пытается избежать вовлечения НАТО в боевые действия на Украине, нужно пытаться добиться деэскалации. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью, которое опубликовано в пятницу в журнале Der Spiegel.
"Введение бесполетной зоны сделало бы НАТО стороной войны. Я давал присягу. Я давно говорил, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и такой хорошо вооруженной страной, как Россия, которая также имеет ядерное оружие. Я делаю все, чтобы не допустить эскалации, ведущей к третьей мировой войне. Ядерной войны быть не должно", - заявил Шольц.
Поставка оружия
Вооруженным силам ФРГ будет сложно поставить Украине еще какое-либо оружие из собственных запасов, проверяются все возможности, заявил канцлер ФРГ.
"Возможности Бундесвера для поставок из собственного арсенала по большей части исчерпаны", - сказал он.
Также, по словам канцлера, ФРГ помнит о своих обязательствах в рамках НАТО. Канцлер добавил, что есть "необходимость в любой момент защищать территорию альянса". "Это тяжелое решение, которое мы с партнерами должны принимать. Угроза территории НАТО со стороны России сохраняется. Это мы слышим от партнеров из Прибалтики, которые просят об усиленном присутствии Бундесвера", - добавил Шольц.
Днем ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Германия не может поставлять тяжелое вооружение Украине из собственных запасов бундесвера. Она пояснила, что именно по этой причине необходимо организовать так называемый круговой обмен с партнерами из Евросоюза и НАТО. Он предполагает поставки Украине вооружений из других стран, которые Германия впоследствии сможет заменить. Кроме того, по словам министра, может быть поставлена техника советского производства.