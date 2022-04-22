Шольц заявил, что делает все ради недопущения мировой войны

БЕРЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. Германия пытается избежать вовлечения НАТО в боевые действия на Украине, нужно пытаться добиться деэскалации. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью, которое опубликовано в пятницу в журнале Der Spiegel.

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"Введение бесполетной зоны сделало бы НАТО стороной войны. Я давал присягу. Я давно говорил, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и такой хорошо вооруженной страной, как Россия, которая также имеет ядерное оружие. Я делаю все, чтобы не допустить эскалации, ведущей к третьей мировой войне. Ядерной войны быть не должно", - заявил Шольц.

Поставка оружия

Вооруженным силам ФРГ будет сложно поставить Украине еще какое-либо оружие из собственных запасов, проверяются все возможности, заявил канцлер ФРГ.

"Возможности Бундесвера для поставок из собственного арсенала по большей части исчерпаны", - сказал он.

Также, по словам канцлера, ФРГ помнит о своих обязательствах в рамках НАТО. Канцлер добавил, что есть "необходимость в любой момент защищать территорию альянса". "Это тяжелое решение, которое мы с партнерами должны принимать. Угроза территории НАТО со стороны России сохраняется. Это мы слышим от партнеров из Прибалтики, которые просят об усиленном присутствии Бундесвера", - добавил Шольц.