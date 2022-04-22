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7 часов назад

В Совфеде рассказали о борьбе Запада и Киева против Медведчука

Lenta.ru

Киев ведет борьбу против украинской оппозиции в целом и Виктора Медведчука в частности при поддержке со стороны Запада. С таким заявлением выступил член Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

В Совфеде рассказали о борьбе Запада и Киева против Медведчука
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам сенатора, подспорьем в этой борьбе является внушенное киевским властям Западом ощущение «вседозволенности и всепрощенчества», которое появилось во время и после событий на майдане Незалежности. Косачев подчеркнул, что это ощущение — лишь иллюзия.

«Не оставлять Киеву перспективы утверждения тоталитарного строя, противоположного демократическому парламентаризму. Равно как и иллюзий вседозволенности и всепрощенчества (...), коими он продолжает защищать власть от оппозиции в этой стране и до сих пор», — описал свои цели сенатор.

Косачев отметил, что уже подал запрос в Межпарламентский союз с призывом к международной организации расследовать действия Киева против депутата Медведчука.

Парламентарий был отправлен судом под домашний арест на время расследования по делу о госизмене, фигурантом которого он является. Вскоре после начала российской спецоперации украинские власти объявили, что политик сбежал из-под домашнего ареста. Позже он был задержан СБУ при попытке покинуть территорию Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть вопрос обмена Медведчука на остающихся в плену военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Конфликты,Владимир Зеленский,Константин Косачев,Виктор Медведчук,СБУ,Совет Федерации,
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