Си Цзиньпин заявил об опасности холодной войны для планеты

«Факты в очередной раз доказали, что менталитет холодной войны только подрывает основы глобального мира, гегемонизм и политика грубой силы лишь ставят под угрозу мир во всем мире, а блоковая конфронтация лишь усугубляет вызовы безопасности в 21 веке», — подчеркнул Си Цзиньпин.