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8 часов назад

Си Цзиньпин заявил об опасности холодной войны для планеты

Lenta.ruиещё 1

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что менталитет холодной войны, гегемонизм и блоковая конфронтация подрывают безопасность и мир на всей планете. Его слова приводит РИА Новости.

Си Цзиньпин заявил об опасности холодной войны для планеты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Си Цзиньпин заявил об опасности холодной войны в видеообращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао на китайском острове Хайнань. Он предупредил, что конфликты угрожают миру на Земле.

«Факты в очередной раз доказали, что менталитет холодной войны только подрывает основы глобального мира, гегемонизм и политика грубой силы лишь ставят под угрозу мир во всем мире, а блоковая конфронтация лишь усугубляет вызовы безопасности в 21 веке», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Конфликты,Цзиньпин Си,
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