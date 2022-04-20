В «Уфе» прокомментировали покупку футболистами военных билетов

«У нас таких игроков нет. К нам никто не обращался. Никакой связи с нашим клубом», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым .

По предварительным данным, среди его клиентов могли быть сразу несколько футболистов и хоккеистов из структур ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев» .

Самигуллин был задержан возле «Уфы Арены» во время передачи денег за помощь в получении военного билета. По версии следствия, Фарит был посредником при передаче денег за военные билеты для спортсменов. Как сообщает источник,