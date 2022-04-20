США отреагировали на предупреждение России о членстве Финляндии и Швеции в НАТО

США не станут отвечать на предупреждения России о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, таким образом на заявления российской стороны отреагировала официальный представитель Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь американской администрации отметила, что решения о членстве принимает конкретная страна и Североатлантический альянс, в конкретном случае ситуация обстоит так же.

«Мы решительным образом поддерживаем политику "открытых дверей" в НАТО, и я не собираюсь потакать бряцанию оружием со стороны России», — подчеркнула Псаки.

20 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в Североатлантический альянс. По ее словам, НАТО и США давно планировали втянуть Стокгольм и Хельсинки в свою сферу влияния.