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3 часа назад

США отреагировали на предупреждение России о членстве Финляндии и Швеции в НАТО

Lenta.ruиещё 17

США отреагировали на предупреждение России о членстве Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: Lenta.ruLenta.ru

США не станут отвечать на предупреждения России о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, таким образом на заявления российской стороны отреагировала официальный представитель Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь американской администрации отметила, что решения о членстве принимает конкретная страна и Североатлантический альянс, в конкретном случае ситуация обстоит так же.

«Мы решительным образом поддерживаем политику "открытых дверей" в НАТО, и я не собираюсь потакать бряцанию оружием со стороны России», — подчеркнула Псаки.

20 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в Североатлантический альянс. По ее словам, НАТО и США давно планировали втянуть Стокгольм и Хельсинки в свою сферу влияния.

11 апреля газета The Times написала в свой статье, что Швеция и Финляндия готовы вступить в НАТО уже летом 2022 года. Обе страны собираются подать свои заявления уже в июне. По мнению источников издания в альянсе такие решения Стокгольма и Хельсинки стали результатом стратегического просчета России.

Конфликты,НАТО и Россия,Мария Захарова,НАТО,
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