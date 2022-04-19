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19 часов назад

Псаки заявила, что США стремятся возобновить работу посольства в Киеве

ТАССиещё 1

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Возобновление работы американского посольства в Киеве является целью для США, однако этот вопрос до сих пор изучается с точки зрения обеспечения безопасности дипломатов. Об этом сообщила в понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

США назвали условие возвращения посольства в Киев
Фото: ТАССТАСС

"Конечно же, наша цель - открыть его. Но мы, конечно же, оцениваем ситуацию с точки зрения безопасности и того, когда Госдепартамент будет готов это сделать", - сказала она, комментируя решение Испании возобновить работу дипмиссии королевства в Киеве вслед за Италией, Францией и рядом других стран Европы.

"Конечно же, иметь дипломатическое присутствие на месте для нас важно", - заверила Псаки. Однако, по ее словам, рекомендацию о возвращении дипломатов в Киев должен сначала дать Госдепартамент. В настоящее время рассматриваются вопросы, "кто должен поехать первым, как много человек, а также когда", отметила она.

Ранее Госдепартамент сообщал о том, что основная часть дипломатического корпуса США на Украине работает с территории Польши. До этого США временно перевели свое посольство из Киева во Львов.

Конфликты,Администрация США,Госдеп США,
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