США назвали условие возвращения посольства в Киев

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Возобновление работы американского посольства в Киеве является целью для США, однако этот вопрос до сих пор изучается с точки зрения обеспечения безопасности дипломатов. Об этом сообщила в понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Фото: ТАСС ТАСС

"Конечно же, наша цель - открыть его. Но мы, конечно же, оцениваем ситуацию с точки зрения безопасности и того, когда Госдепартамент будет готов это сделать", - сказала она, комментируя решение Испании возобновить работу дипмиссии королевства в Киеве вслед за Италией, Францией и рядом других стран Европы.

"Конечно же, иметь дипломатическое присутствие на месте для нас важно", - заверила Псаки. Однако, по ее словам, рекомендацию о возвращении дипломатов в Киев должен сначала дать Госдепартамент. В настоящее время рассматриваются вопросы, "кто должен поехать первым, как много человек, а также когда", отметила она.