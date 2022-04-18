Как Зеленский пытается уклониться от диалога с Россией

Владимир Зеленский своими высказываниями по переговорам с Россией хочет выиграть время, ожидая военную помощь от НАТО. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Ранее украинский президент подчеркнул, что такие вопросы, как нейтральный статус Украины и принадлежность Крыма, будут обсуждаться только после вывода российских сил, а сам диалог и вовсе прервётся, если окружённые в Мариуполе боевики будут уничтожены. Аналитики отмечают, что из Киева поступают «диаметрально противоположные сигналы» касательно переговорного процесса с Россией. При этом, по мнению экспертов, такая риторика только сильнее накаляет обстановку.

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Владимир Зеленский, выдвигая новые условия по переговорам с Россией, хочет выиграть время в ожидании военной помощи от НАТО. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Так же он говорил до переговоров в Турции, когда наши военные стояли под Киевом. Россия сократила активность на этом направлении, отвела войска. После чего появилась инсценировка в Буче и другие провокации», — написал Володин в своём Telegram-канале, комментируя заявления украинского президента о готовности к переговорам только после вывода ВС РФ.

По его словам, киевский режим «отказался от взятых на себя обязательств».

«Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью», — подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.

Он напомнил, что потери украинской армии уже превысили 23 тыс. человек, а в Мариуполе в плен сдались около 1,5 тыс. военнослужащих.

«Если Зеленский думает о гражданах Украины, он должен незамедлительно принять следующие решения. Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны», — отметил политик.

Противоречивая позиция

17 апреля в интервью CNN Владимир Зеленский заявил, что шансы на успешные переговоры с Москвой уменьшаются, а украинское общество не хочет их продолжения.

«Шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры», — приводит его слова ТАСС.

В то же время накануне Зеленский в интервью украинским СМИ подчеркнул, что Киев будет обсуждать с Москвой нейтральный статус и принадлежность Крыма только после вывода российских военных с территории страны.

«Будем говорить и обязаны решить. Но после того, как: выстрелов нет и отведена техника. Ты говоришь: сначала нейтральный статус, а потом отведём технику. А мы говорим: про какой статус можно говорить, если тут стоит техника, кто из гарантов безопасности это подпишет?» — сказал Зеленский.

Кроме того, дальнейший диалог Киева и Москвы станет невозможным, если оставшиеся в Мариуполе украинские военные будут уничтожены, заявил украинский президент.

«Уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Тупик — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми», — пояснил Зеленский.

При этом ранее он говорил о необходимости продолжать переговоры с Россией.

«Просто на сегодня сказать: «Давайте ни про что не будем больше говорить» — позиция самая простая... Самое сложное — это говорить... И при всей этой позиции (украинской стороны. — RT) найти возможности для того, чтобы встречаться, и при этой встрече найти выход из этой ситуации», — отметил тогда Зеленский.

Впрочем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC 5 апреля выразил уверенность, что дипломатия не является основным способом установления мира в стране.

«Должен признать, что дипломатия в этих условиях не является центральной опорой мирного урегулирования, мирного процесса. Мы должны завоевать мир на поле боя», — сказал он.

Кулеба также подчеркнул, что будущее должно решаться не только на передовой, но и в тех кабинетах в Европе и Северной Америке, где будут приниматься решения о санкциях и поставках оружия.

«Линия на затягивание»

Напомним, что Россия и Украина провели несколько встреч на разном уровне, однако они не принесли каких-либо значимых результатов.

Так, по завершении третьей встречи возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны не оправдались.

Он подчеркнул, что делегация РФ подготовила к переговорам большой пакет документов, включающий в себя договоры, проекты и предложения, однако украинская сторона «все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте».

После трёх раундов переговоров в очном формате в составе делегаций 10 марта в Анталье на полях дипломатического форума прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. По её завершении Кулеба заявил, что не удалось договориться о прекращении огня. При этом глава российской дипломатии обратил внимание на то, что такого вопроса в повестке встречи не было.

Комментируя высказывания Кулебы, глава МИД РФ также подчеркнул, что украинская дипломатия и политика строятся на «внешних эффектах, рассчитанных на сиюминутное восприятие публики и подменяющих реальную работу».

Тем не менее диалог России и Украины продолжился 29 марта в Стамбуле. После этой встречи Москва объявила о деэскалации военных действий на Киевском и Черниговском направлениях для поддержания переговорного процесса.

Через несколько дней, после публикации кадров из города Буча, Сергей Лавров заявил, что украинская сторона пыталась прервать переговоры с Россией.

Глава МИД РФ пояснил, что публикация была провокацией с целью «отвлечь внимание от переговорного процесса, отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать всё новые условия».

Впоследствии Сергей Лавров подчеркнул, что линия Киева направлена на затягивание переговоров с Россией и на их подрыв.

«Недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий», — подчеркнул глава МИД России в видеокомментарии, опубликованном в Telegram.

«Тактика изменилась»

По мнению аналитиков, текущая тактика киевских властей наглядно демонстрирует их желание потянуть время. Как отметил в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, Киев по большому счёту имитирует участие в переговорном процессе.

«Украина рассчитывает на победу, надеясь на поддержку Запада. В первый месяц боевых действий Украина пыталась вовлечь в конфликт НАТО и добивалась введения бесполётной зоны. То есть Зеленский всеми силами пытался стравить альянс с Россией. Потом эта тактика изменилась», — пояснил политолог.

В сложившейся сейчас ситуации Киев ведёт себя практически так же, как и в дискуссии касательно выполнения Украиной Минских соглашений: тогда администрация Зеленского тоже постоянно делала разнонаправленные и порой противоречивые заявления, напоминает Суздальцев.

«Он постоянно намекает на то, что, с одной стороны, невозможно говорить о территориальных изменениях, что территория Украины должна быть единой. С другой же стороны он говорит, что этот вопрос должен решаться на личных встречах с Владимиром Путиным. Эта ситуация очень напоминает бесконечный переговорный процесс, который шёл по Минским соглашениям», — подчеркнул политолог.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена политсовета МГЕР Виктории Федосовой, в вопросе переговоров Зеленский фактически не обладает субъектностью.

«Мы видим, что диаметрально противоположные сигналы могут исходить от одной и той же говорящей головы, и они, в сущности, не влекут за собой изменений в позиции Москвы. Киев сам предложил сам демилитаризацию и нейтральный статус, это зафиксировали на бумаге и сразу же свои слова опровергли провокациями в Буче и Краматорске. Поэтому Зеленский, когда грозит отказаться от переговоров с Россией, не учитывает тот факт, что это Россия на самом деле решает, вести с ним диалог или нет», — говорит Федосова.

Подобной риторикой, направленной на нагнетание обстановки, Зеленский рассчитывает максимально поднять ставки, перекрыв все каналы для взаимодействия Запада и России, пояснила она.