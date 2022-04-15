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11 часов назад

Bloomberg: спецоперация на Украине истощает запасы вооружений США

ТК «Звезда»иещё 4

Греция отказалась от новых поставок оружия Украине
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Как сообщают СМИ, страны Запады вынуждены делать нелегкий для себя выбор. Так, им приходится выбирать между военной поддержкой Украины и поддержанием собственного военного арсенала на должном уровне.

В частности издание Bloomberg пишет, что США, следуя стратегии «арсенала демократии» на Украине, избегают прямого столкновения с Россией в этом конфликте. Но в то же время, работая с партнерами и союзниками, поставляют киевскому правительству военную и денежную помощь.

Автор данной статьи сообщает, что представители Пентагона заявили о ежедневном расходе Киевом недельного запаса противотанковых боеприпасов.

«Это ставит западные страны перед суровым выбором: направлять на Украину дополнительные поставки или бережливо отнестись к ограниченным возможностям, которые могут понадобиться им для собственной обороны», - гласит информация, опубликованная «Блумберг».

Далее автор сравнивает, что стратегия, которая «творила чудеса» для США в 1940-1941 годах в отношении Великобритании, не работает в данном случае. Он пишет, что «по мере достижения критической стадии, когда русские готовятся укрепить свою власть на востоке Украины, арсенал демократии истощается».

«Это может привести к фатальной нехватке украинских сил в этом конфликте и обнажить слабость Америки», - приводит мысль автор статьи.

Ранее сообщалось, что США поставят на Украину 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц и 11 вертолетов Ми-17 советского или российского производства.

Дополнительно будут поставлены 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет Javelin, а также «тысячи» других противотанковых систем.

Конфликты,Телевидение,Война в Сирии ,Правительство Украины,Пентагон,
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