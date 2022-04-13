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15 часов назад

Правящая коалиция Германии согласилась поставить тяжелые вооружения на Украину

Газета.Ruиещё 2

Эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) Германии Маркус Фабер написал в Twitter, что их коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и "Зеленые") пришла к консенсусу по вопросу поставок тяжелых вооружений на Украину, сообщает ТАСС. "Германия сейчас быстро поставит на Украину тяжелое оружие. Я рад, что мы, фракция СвДП, смогли убедить в этом наших коалиционных партнеров", — написал он. Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ продолжит оказывать военную поддержку властям Украины, но будет это делать взвешенно и в координации с союзниками. Глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн отмечала, что вместо немецкой техники на Украину могут быть отправлены старые советские вооружения стран Восточной Европы. До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны – члены организации как можно быстрее направить Украине вооружения, которые до этого просил Киев.

Правящая коалиция Германии согласилась поставить тяжелые вооружения на Украину
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Жозеп Боррель,Олаф Шольц,Бундестаг,ЕС,
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