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55 минут назад

Украинские военные обстреляли населённый пункт Первомайск в ЛНР

RT на русскомиещё 4

В представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили об обстреле Первомайска со стороны ВСУ.

Украинские военные обстреляли населённый пункт Первомайск в ЛНР
Фото: ТАССТАСС

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия калибром 122 мм (пять снарядов)», — говорится в сообщении в Telegram.

В результате обстрела было повреждено два жилых дома.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле Донецка украинскими войсками.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 14 апреля в Донбассе, в Херсонской и Харьковской областях было проведено 14 гуманитарных акций.

Конфликты,Армия,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,
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