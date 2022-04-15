Украинские военные обстреляли населённый пункт Первомайск в ЛНР

В представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили об обстреле Первомайска со стороны ВСУ.
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия калибром 122 мм (пять снарядов)», — говорится в сообщении в Telegram.
В результате обстрела было повреждено два жилых дома.
Ранее в ДНР сообщили об обстреле Донецка украинскими войсками.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 14 апреля в Донбассе, в Херсонской и Харьковской областях было проведено 14 гуманитарных акций.