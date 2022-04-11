В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
7 часов назад

Байден введет новые меры борьбы с расширением оборота огнестрельного оружия

Российская Газета

Президент Байден должен в понедельник ввести новые меры в отношении оборота огнестрельного оружия в США на фоне растущей озабоченности по поводу насилия с применением средств поражения и так называемого "оружия-призрака", которое можно распечатать дома на 3D-принтере.

Байден захотел побороться с расширением оборота огнестрельного оружия
Фото: iStockiStock

Меры Белого дома призваны обуздать волну нападений, связанных с применением огнестрельного оружия в Америке, сообщили NBC News два высокопоставленных чиновника американской администрации. Политические споры происходят на фоне продолжающейся стрельбы в школах и на рабочих местах, а также роста насилия с применением огнестрельного оружия во многих крупных городах.

Байден объявит о новых шагах, чтобы людям было сложнее создавать и приобретать так называемое "оружие-призрак". У него нет серийных номеров, что позволило бы правоохранительным органам отследить их и провести проверку биографических данных их владельца. И они в основном изготовляются в пластике, который может обходить металлоискатели. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, в 2020 году, который является последним годом с полными статистическими данными, от огнестрельного оружия погибло больше американцев, чем когда-либо за всю историю наблюдений. По оценке экспертов, рост насилия в США связан с массовым увеличением продаж огнестрельного оружия с началом пандемии коронавируса.

Конфликты,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители