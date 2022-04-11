Байден захотел побороться с расширением оборота огнестрельного оружия

Меры Белого дома призваны обуздать волну нападений, связанных с применением огнестрельного оружия в Америке, сообщили NBC News два высокопоставленных чиновника американской администрации. Политические споры происходят на фоне продолжающейся стрельбы в школах и на рабочих местах, а также роста насилия с применением огнестрельного оружия во многих крупных городах.

Байден объявит о новых шагах, чтобы людям было сложнее создавать и приобретать так называемое "оружие-призрак". У него нет серийных номеров, что позволило бы правоохранительным органам отследить их и провести проверку биографических данных их владельца. И они в основном изготовляются в пластике, который может обходить металлоискатели. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, в 2020 году, который является последним годом с полными статистическими данными, от огнестрельного оружия погибло больше американцев, чем когда-либо за всю историю наблюдений. По оценке экспертов, рост насилия в США связан с массовым увеличением продаж огнестрельного оружия с началом пандемии коронавируса.