Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

Украинские войска обстреляли Донбасс, выпустив за 20 минут по разным районам города более 20 снарядов запрещенного калибра 122 миллиметра. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Обстрелу подверглись оселок шахты «Трудовской», по которому в 4:20 было выпущено 15 снарядов, и Петровский район Донецка, по которому в 4:40 выпустили еще десять снарядов.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что жительница Старомихайловки в Донецкой народной республик стала жертвой обстрела со стороны украинских силовиков. Обстрел Старомихайловки был зафиксирован в 21:20 воскресенья, 10 апреля. ВСУ выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров.