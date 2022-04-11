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1 час назад

Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

Lenta.ruиещё 2

Украинские войска обстреляли Донбасс, выпустив за 20 минут по разным районам города более 20 снарядов запрещенного калибра 122 миллиметра. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Фото: ТАССТАСС

Обстрелу подверглись оселок шахты «Трудовской», по которому в 4:20 было выпущено 15 снарядов, и Петровский район Донецка, по которому в 4:40 выпустили еще десять снарядов.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что жительница Старомихайловки в Донецкой народной республик стала жертвой обстрела со стороны украинских силовиков. Обстрел Старомихайловки был зафиксирован в 21:20 воскресенья, 10 апреля. ВСУ выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров.

Перед этим украинские силовики выпустили ракету «Точка-У» по поселку Новоайдар. Выстрел был зафиксирован в 19:15. По данным представительства, в результате удара погибла женщина 1991 года рождения. Генпрокуратура ЛНР проведет проверку по данному факту.

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