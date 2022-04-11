Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

«"Град" залетел в пекарский цех. Снаряд разбил крышу здания, которая состоит из трех крепких слоев - куски бетонных плит и камни теперь на полу. В момент обстрела в семи метрах от места попадания работали три пекаря. Как они рассказали - готовили пасхальные куличи. Повара забились в угол и чудом не пострадали. "Град" пробил кровлю и через стену и залетел в мойку, где специалисты собрали целый мешок осколков и болванку от снаряда. Судя по траектории полета он летел с запада - там в направлении Марьинки за город продолжает бороться Народная милиция ДНР, а ВСУ в ответ пускаю в ход артиллерию по мирному населению. И вот сегодня вновь обстреляли многострадальны район Донецка - Текстильщик», - рассказал корреспондент.