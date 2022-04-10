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9 часов назад

В Госдуме осудили высказывание Борреля о боях на Украине

Москва24

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал дикостью слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, который выступил за продолжение боевых действий на Украине. Об этом Шеремет заявил в беседе с РИА Новости.

В Госдуме осудили высказывание Борреля о боях на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Антироссийская и недружественная политика скажется прежде всего на благосостоянии западных стран", – сказал депутат.

По его словам, поставляя оружие на Украину, западные страны продолжают пособничать нацистам. При этом они используют украинский народ в качестве разменной монеты в достижении своих геополитических целей и борьбе за мировые ресурсы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в отставку. Его долг искать решение проблемы дипломатичекским путем, отметил спикер Госдумы.

В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что незаконные антироссийские ограничения временны и когда-нибудь закончатся, однако их результатом может стать разрушенный мировой порядок и сильные последствия для глобальной экономики. Медведев выразил мнение, что незаконные санкции против РФ нацелены на полное ослабление страны и недовольство ее властей в целях их последующего смещения.

Страны Евросоюза перестали пропускать автотранспорт, зарегистрированный в Российской Федерации и Белоруссии. По информации Федеральной таможенной службы РФ, ограничения не распространяются на автомобильные грузоперевозки, занимающиеся доставкой фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

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