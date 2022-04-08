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8 апреля

США ввели санкции против производителя алмазов «АЛРОСА»

RT на русскомиещё 4

Минфин США ввёл санкции в отношении российской группы алмазодобывающих компаний «АЛРОСА».

США ввели санкции против крупнейшего в мире добытчика алмазов АЛРОСА
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщается в лицензии ведомства.

Минфин предписал физическим и юридическим лицам США завершить все финансовые операции с компанией до 7 мая 2022.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты запретили импорт из России товаров из её «характерных секторов экономики»: ввоз морепродуктов, алкоголя, в том числе водки, а также непромышленных алмазов.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT решение США прекратить импорт морепродуктов, водки и алмазов из России.

Конфликты,Санкции США,Никита Масленников,Центр политических технологий,Казначейство США,Алроса,
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