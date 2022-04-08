США ввели санкции против крупнейшего в мире добытчика алмазов АЛРОСА

Минфин США ввёл санкции в отношении российской группы алмазодобывающих компаний «АЛРОСА».

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Об этом сообщается в лицензии ведомства.

Минфин предписал физическим и юридическим лицам США завершить все финансовые операции с компанией до 7 мая 2022.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты запретили импорт из России товаров из её «характерных секторов экономики»: ввоз морепродуктов, алкоголя, в том числе водки, а также непромышленных алмазов.