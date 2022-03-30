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10 часов назад

Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится после 10 апреля

Daily StormDaily Stormиещё 10

Референдум о присоединении к России пройдет в Южной Осетии после президентских выборов в республике, которые состоятся 10 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева. О намерении Южной Осетии стать частью РФ ранее заявил президент государства Анатолий Бибилов.

Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится после 10 апреля
Фото: Daily StormDaily Storm

«После выборов точно», — сказала Гассиева РИА Новости, отметив, что необходимые для присоединения республики к России процедуры будут завершены после президентских выборов.

Бибилов в эфире проекта «Соловьев Live» 30 марта рассказал, что согласно конституции Южной Осетии вопрос о вхождении в состав России должен решать народ республики. При этом он отметил, что это является «вековой мечтой осетинского народа».

Ранее Бибилов сообщил, что страна предпримет юридические шаги для присоединения к России в ближайшее время. Объединение Южной Осетии с РФ, по его словам, — стратегическая цель государства. Он напомнил, что признание республики Россией в 2008 году дало народу Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития. 

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов в ответ на заявление осетинского лидера отметил, что препятствий правового характера для вступления страны в состав РФ нет. Для этого народу Южной Осетии необходимо провести референдум. Сенатор объяснил, что российское законодательство позволяет принимать в состав России иностранные государства или части государств в качестве субъектов РФ.

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Конфликты,Дина Гассиева,Анатолий Бибилов,Андрей Климов,Совет Федерации,
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