Референдум о присоединении Южной Осетии к РФ состоится после выборов президента республики

Пресс-секретарь президента Южной Осетии Анатолия Бибилова Дина Гассиева сообщила РИА Новости, что референдум о присоединении Южной Осетии к РФ состоится после президентских выборов в республике, которые пройдут 10 апреля, когда будут завершены все необходимые процедуры.

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Конституционный закон страны "О референдуме" предусматривает издание президентом республики указа о назначении референдума, в котором определяется дата его проведения, при этом голосование может быть назначено на любой выходной день в период от двух до трех месяцев со дня опубликования указа.