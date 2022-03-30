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10 часов назад

Референдум о присоединении Южной Осетии к РФ состоится после выборов президента республики

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 14

Пресс-секретарь президента Южной Осетии Анатолия Бибилова Дина Гассиева сообщила РИА Новости, что референдум о присоединении Южной Осетии к РФ состоится после президентских выборов в республике, которые пройдут 10 апреля, когда будут завершены все необходимые процедуры.

Референдум о присоединении Южной Осетии к РФ состоится после выборов президента республики
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Конституционный закон страны "О референдуме" предусматривает издание президентом республики указа о назначении референдума, в котором определяется дата его проведения, при этом голосование может быть назначено на любой выходной день в период от двух до трех месяцев со дня опубликования указа.

Ранее Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав "своей исторической родины". "Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь, чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться", - отметил глава республики.

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