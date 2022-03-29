Песков заявил, что участие Абрамовича в переговорах было одобрено Россией и Украиной

Руководитель агентства Sputnik Турция Максим Дурнев описал «Звезде» обстановку в Стамбуле, где организована встреча делегаций России и Турции, в данный момент. Как сообщает Дурнев, переговоры сторон закончились несколько минут назад, и сейчас в мероприятии объявлена пауза.

«Одним из ключевых пунктов сегодняшних переговоров является обеспечение прекращения огня на территории Украины и обеспечение гарантий безопасности страны», - цитирует Дурнев слова советника главы офиса Владимира Зеленского и члена украинской делегации Михаила Подоляка.

Чуть позже ожидается заявление российской делегации. За ситуацией не месте следит большое количество иностранных СМИ.

«С самого утра начали собираться журналисты. За это время людей не убавилось, их становится все больше», - сообщил Дурнев.

Он отметил, что информация об участии в мероприятии российского бизнесмена Романа Абрамовича была воспринята журналистами и местным населением с большим интересом. Подчеркивается, что в официальный состав делегации он не входит.

Отвечая на вопрос об обстановке на месте, Дурнев сообщил о беспрецедентных мерах безопасности.

«На крышах соседних зданий можно заметить турецких правоохранителей, снайперов. Людей, находящихся в непосредственной близости с местом проведения мероприятия, в случае необходимости досматривают. Кроме того, усилены меры безопасности, большое количество полицейских стянуто. Туристов и местных граждан просят не задерживаться у места проведения мероприятия», - сказал он.