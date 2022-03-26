Турция связалась с Россией и Украиной из-за мины в Босфоре

Власти Турции связались с Россией и Украиной после найденной в проливе Босфор мины. О проведенных переговорах рассказал глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, передает РИА Новости.

«Мы поговорили по этому поводу как с российскими, так и с украинскими властями. Наша координация продолжается», — заявил Акар.

Ранее в субботу, 26 марта, турецкие СМИ рассказали о движении у входа в Босфорский пролив предмета, похожего на мину. Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации объекта.

Из-за инцидента движение судов в оба направления по Босфору было приостановлено. Спустя некоторое время судоходство возобновили.

Позднее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подтвердил обнаружение мины. Он сообщил, что найденным в проливе объектом оказался взрывной снаряд старого образца.