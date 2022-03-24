Великобритания передаст Украине еще несколько тысяч единиц оружия

Лондон выделит Киеву 33 миллиона долларов на военные нужды, а также передаст еще шесть тысяч единиц оружия, включая противотанковые ракеты. О дополнительной помощи британский премьер-министр Борис Джонсон объявит на предстоящих встречах НАТО и G7 в Брюсселе.