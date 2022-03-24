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34 минуты назад

Великобритания передаст Украине еще шесть тысяч единиц оружия

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 2

Лондон выделит Киеву 33 миллиона долларов на военные нужды, а также передаст еще шесть тысяч единиц оружия, включая противотанковые ракеты. О дополнительной помощи британский премьер-министр Борис Джонсон объявит на предстоящих встречах НАТО и G7 в Брюсселе.

Великобритания передаст Украине еще несколько тысяч единиц оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он выскажет свое намерение работать с партнерами над укреплением оборонных возможностей Украины, включая дальнобойное наведение и разведку", - говорится в сообщении, распространенном канцелярией политика.

Ранее Соединенное Королевство передало Украине более 4 тысяч ПТРК NLAW и противотанковых комплексов Javelin, напоминает ТАСС.

Конфликты,Борис Джонсон,НАТО,
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