Великобритания передаст Украине еще несколько тысяч единиц оружия

Лондон выделит Киеву 33 миллиона долларов на военные нужды, а также передаст еще шесть тысяч единиц оружия, включая противотанковые ракеты. О дополнительной помощи британский премьер-министр Борис Джонсон объявит на предстоящих встречах НАТО и G7 в Брюсселе.
"Он выскажет свое намерение работать с партнерами над укреплением оборонных возможностей Украины, включая дальнобойное наведение и разведку", - говорится в сообщении, распространенном канцелярией политика.
Ранее Соединенное Королевство передало Украине более 4 тысяч ПТРК NLAW и противотанковых комплексов Javelin, напоминает ТАСС.