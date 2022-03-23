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12 часов назад

Столтенберг исключил отправку войск НАТО на Украину

Lenta.ruLenta.ruиещё 6

Столтенберг исключил отправку войск НАТО на Украину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность отправки миротворческих войск альянса на Украину. Так он ответил на соответствующее предложение Польши, цитату приводит Reuters.

Он подчеркнул, что НАТО не является участником конфликта, хотя все равно окажет Киеву поддержку. «Надо понимать, что важно поддерживать Украину, но так же важно предотвратить войну между Россией и НАТО. Поэтому мы четко сказали, что не пошлем войска на Украину», — пообещал генсек.

По его словам, альянс уже предоставил Вооруженным силам Украины необходимые средства, чтобы армия могла вести боевые действия на передовой, в частности, подготовил десятки тысяч военных.

Внеочередной саммит альянса в связи с ситуацией на Украине пройдет 24 марта. Перед членами альянса по видеосвязи выступит президент Украины Владимир Зеленский.

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