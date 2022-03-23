Захарова: Евросоюз держит курс на милитаризацию и сращивание с НАТО

Украинский певец Андрей Данилко (он же Верка Сердючка) рассказал, что из-за военной спецоперации в стране вынужден самостоятельно мыть полы дома в Киеве . По его словам, ситуация на Украине сейчас сравнима с экзаменом, когда люди ведут себя иначе в меняющихся условиях.

«Я тоже сегодня мою полы. Первый раз за все время нашел швабру, а она какая-то двигающаяся, — сказал Данилко журналисту Ирине Фатьяновой на YouTube-канале «Навальный LIVE». — Я привык, что в школе такая палка и другая палка. Ну, у меня домработница, она не может до меня доехать. И я вот я сегодня занимался уборкой».