Захарова: Евросоюз держит курс на милитаризацию и сращивание с НАТО

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3 часа назад

Верка Сердючка моет полы дома в Киеве, пока в стране идут военные действия

Daily StormDaily Stormиещё 2

Украинский певец Андрей Данилко (он же Верка Сердючка) рассказал, что из-за военной спецоперации в стране вынужден самостоятельно мыть полы дома в Киеве. По его словам, ситуация на Украине сейчас сравнима с экзаменом, когда люди ведут себя иначе в меняющихся условиях.

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Фото: Daily StormDaily Storm

«Я тоже сегодня мою полы. Первый раз за все время нашел швабру, а она какая-то двигающаяся, — сказал Данилко журналисту Ирине Фатьяновой на YouTube-канале «Навальный LIVE». — Я привык, что в школе такая палка и другая палка. Ну, у меня домработница, она не может до меня доехать. И я вот я сегодня занимался уборкой».

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Конфликты,Андрей Данилко,
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