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22 минуты назад

Посольство России назвало сообщения о создании "лагерей" в Мариуполе ложью

Елена Прошина

Посольство РФ в США заявило, что информация западных СМИ о создании российской стороной «фильтрационных лагерей» в Мариуполе — «непрофессионализм и ложь, которые переходят все границы». Об этом сообщает РИА Новости.

РФ развеяла ложь о «фильтрационных лагерях» в Мариуполе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее издания Washington Post, Guardian и Fortune опубликовали материалы, в которых говорилось о вывозе из Мариуполя гражданских лиц по сформированным спискам. Согласно их информации, часть людей в этих списках поручено «ликвидировать», другую часть — «загнать в лагеря для работы». Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

«Обратили внимание на тиражируемые в СМИ США заявления украинских властей о якобы создании нашими военными "фильтрационных лагерей" на территории Мариуполя. Непрофессионализм и ложь переходят все границы», — заявил он и добавил, что западные СМИ в настоящее время действуют по принципу «в информационной войне все средства хороши».

Как указали российские дипломаты, речь идет о пунктах досмотра мирных граждан, которые покидают зону активных боевых действий.

В российском посольстве в США призвали западные СМИ обратить внимание на «преступные действия украинских войск».

Конфликты,Армия,Денис Пушилин,
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