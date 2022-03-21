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5 часов назад

Военный атташе России Еловик вызван в Минобороны Британии в связи со спецоперацией на Украине

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Военный атташе России Еловик вызван в Минобороны Британии в связи со спецоперацией на Украине
Фото: runews24.rurunews24.ru

Атташе посольства России по вопросам обороны, полковник Максим Еловик был вызван в Минобороны Бритнаии в связи со спецоперацией на Украине. Соответствующее сообщение появилось в Twitter британского военного ведомства.

«Атташе по вопросам обороны России во второй раз вызван в Минобороны в связи с неспровоцированным вторжением в Украину и действиями Вооруженных сил России», - цитирует РИА Новости Минобороны Британии.

По данным агентства, второй заместить главы минобороны Британии Лоуренс Ли выразил решительный протест в связи с «непрекращающимися и неоправданными актами насилия против невинных гражданских лиц». Он напомнил также, что Россия должна следовать обязательствам по Женевской конвенции.

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