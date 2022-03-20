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3 часа назад

В США испугались утечек данных из-за сотрудничества Илона Маска с Китаем

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Тесные связи основателя Tesla и SpaceX Илона Маска с Китаем вызывают беспокойство у властей США и некоторых американских законодателей. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

В США опасаются утечки данных в Китай через SpaceX
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В Вашингтоне опасаются, что к Пекину попадёт секретная информация, которой владеет производитель космической техники. Ранее Маск говорил, что китайская экономика может превзойти американскую в 2-3 раза.

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По данным издания, законодатели в США пытаются выяснить, может ли Китай получить доступ к данным, например, через связанных с Пекином зарубежных поставщиков SpaceX. Также их беспокоит отсутствие чётких связей между космической компанией и автопроизводителем Tesla, который активно работает в Китае.

Член палаты представителей Крис Стюарт пытается выяснить, есть ли у китайских властей любые прямые или косвенные выходы на SpaceX. Также его интересует, инвестировали ли в SpaceX какие-либо корпорации, связанные с Пекином.

«Я поклонник Илона Маска и SpaceX, однако любой может быть замешан в финансовых проблемах с Китаем», — заявил он.

Как отметило издание, Китай считается одним из основных рынков сбыта продукции Tesla. Власти КНР предоставили Маску ссуды под низкие проценты, дешёвую землю и другие преференции для развития производства в Шанхае. Кроме того, в 2017 году 5% акций Tesla купила крупная китайская компания Tencent. Спустя год корпорация незначительно сократила свою долю у производителя электрокаров — до 4,97%. Владеет ли она ценными бумагами до сих пор, неизвестно. Как указала газета, интерес законодателей США к связям Маска с Китаем продиктован ожесточённым соперничеством между Вашингтоном и Пекином.

Кроме того, напряжённость возникает из-за партнёрства Китая с Россией. Противостояние США и Китая сейчас подогревается интересом КНР к американским ноу-хау, отметило издание. Министр торговли США Джина Раймондо предупредила, что американские корпорации должны проявлять дополнительную осторожность в отношениях с Китаем, поскольку Пекин заинтересован в получении американских разработок.

«Любой бизнесмен, ведущий дела с Китаем, должен быть чрезвычайно осторожен», — сказала она.

В декабре 2021 года Маск говорил в интервью WSJ, что китайская экономика обгонит американскую. По его словам, КНР превзойдёт США в 2-3 раза. Ранее советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил , что Китай ждут последствия, если он станет помогать России компенсировать потери из-за санкций Запада.

Конфликты,Джейк Салливан,Крис Стюарт,Джозеф Байден,SpaceX,
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