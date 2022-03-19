Как спецоперация на Украине предотвратила конфликт РФ и НАТО

Специальная военная операция РФ на Украине предотвратила сценарий войны России с НАТО, считают опрошенные RT эксперты. По их словам, пользуясь очагом напряжённости в Донбассе, альянс планировал развязать войну против РФ, которая могла бы достичь глобального масштаба. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, Москве просто не оставили никаких вариантов мирным путём решить проблемы, возникающие не по её вине. В МИД РФ, в свою очередь, сообщили, что Киев планировал захват Донбасса с «чудовищным кровопролитием». Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров отметил, что Москва предотвратила скатывание ситуации вокруг Украины в Третью мировую войну. Аналитики называют спецоперацию РФ на украинской территории своевременной и необходимой мерой по обеспечению защиты российского государства.

Фото: РИА Новости © Константин Михальчевский РИА Новости © Константин Михальчевский

Специальная военная операция РФ на Украине предотвратила сценарий конфликта России с НАТО, считают опрошенные RT эксперты. По их словам, прежняя и текущая активность блока, а также перехваченные ЛДНР данные ВСУ свидетельствуют о том, что, пользуясь очагом напряжённости в Донбассе, альянс планировал фактически развязать третью мировую войну против России.

Видео дня

«По всем признакам мы видим, что в НАТО давно был утверждён сценарий военно-силовой эскалации против РФ. Развитие этой эскалации мы сейчас наблюдаем, блок продолжает поставлять на Украину большое количество оружия. Задача альянса — превратить эту страну в агрессивную собаку, которая укусит русского медведя, чтобы у американского медведя, в свою очередь, появился повод его загрызть», — отметил в комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Как напомнил со своей стороны депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко, с учётом того, что западные страны изначально стояли за «кровавым госпереворотом» на Украине в феврале 2014 года и потом на протяжении восьми лет всячески поддерживали по сути нелегитимный киевский режим, а также закрывали глаза на его многочисленные преступления против собственных граждан, «нет ничего удивительного в том, что НАТО планировало развязать здесь вооружённый конфликт глобального масштаба».

«Очевидно, что Украина была выбрана Западом как страна-жертва, над которой можно установить полный контроль, с помощью информационных, политических и идеологических технологий изменить идентичность её населения и превратить в удобный антироссийский инструмент», — сказал Руденко в беседе с RT.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, российские власти прекрасно понимали, что составной частью «большой программы НАТО по уничтожению РФ» была дестабилизация обстановки в Донбассе, а также «последующая атака на Крым и Калининградскую область».

«Донбасс должен был стать стартовой точкой. Крупномасштабный удар ВСУ по этим территориям был неизбежен, как и атака на Крымский полуостров. Всё это подогревали и продолжают подогревать натовцы, поставляя свои вооружения. По всей территории Украины было создано множество объектов, где хранилось оружие и боеприпасы. Именно их РФ сейчас и уничтожает в ходе спецоперации», — пояснил Леонков в разговоре с RT.

Выступая во время концерта в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва начала спецоперацию на Украине с целью защиты людей, которые подверглись геноциду со стороны киевского режима. Глава государства подчеркнул, что украинское руководство проводило против Донбасса карательные операции за отказ соглашаться с итогами госпереворота от 22 февраля 2014 года.

«Люди, которые проживали и проживают в Донбассе, также не согласились с этим государственным переворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции, и не одна. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это всё и есть то, что называется «геноцид», — подчеркнул российский лидер 18 марта.

По его словам, «избавить людей от этих страданий» стало главным побудительным мотивом и целью специальной военной операции по демилитаризации и денацификации, которую Россия проводит на Украине.

Ранее, 16 марта, на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации глава государства подчеркнул, что наступление Киева на Донбасс и Крым было вопросом времени. Владимир Путин также напомнил, что украинские власти заявляли о намерении создать «собственное ядерное оружие и средства его доставки», целью которого «была бы Россия».

«Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путём решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию», — сказал президент России.

По данным МИД РФ, киевский режим планировал развернуть наступление на неподконтрольные территории, устроив расправу над мирным населением. Об этом, в частности, в интервью RT заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, украинские власти планировали захват с «чудовищным кровопролитием».

На грани третьей мировой

В начале марта экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил, что с помощью спецоперации Москва предотвратила скатывание обстановки на Украине в третью мировую войну, в которой, как неоднократно подчёркивал президент РФ, не будет победителей.

«Только сейчас появилась возможность обнародовать разведданные по подготовке провокации с последующим нанесением вероломного удара с уничтожением населения на территории ЛНР и ДНР», — пояснил Азаров на своей странице во «ВКонтакте».

По словам бывшего главы украинского правительства, Россия получила разведданные о подготовке НАТО вооружённого конфликта с РФ, который предполагал применение ядерного оружия. Ранее о возможности размещения на Украине ядерных вооружений говорили и в МИД РФ.

Как рассказал Азаров, этой агрессии должна была предшествовать переброска войск Североатлантического альянса на Украину.

«С декабря 2021 г. Россия получала данные о планах НАТО разместить на территории Украины 4 бригады военных (2 сухопутные, 1 морская, 1 воздушная). Причём воздушная бригада с возможностью несения ядерных боеголовок. Согласовать данный ввод войск НАТО хотело летом 2022 г. на заседании Совбеза ООН. Далее, скорее всего к концу года, они бы спровоцировали конфликт и начали бы против России полномасштабные военные действия с применением ядерного оружия», — написал Азаров.

Как подчеркнул экс-премьер Украины, ключевая роль в развязывании Третьей мировой отводилась нынешней «подконтрольной Америке правящей верхушке в Украине и националистам».

Он напомнил о заявлении Владимира Путина о том, что подлётное время боеголовок из Харькова до Москвы составляет три минуты, а из США — 30 минут.

«Запад (сейчас. — RT) давит информационно через соцсети и прочее, что Россия напала. Им обидно, что их планы разрушили, и теперь Россию не уничтожить ядерным оружием, которое есть в Украине и за счёт Украины», — пояснил Азаров.

Как рассказал в беседе с RT дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник, от украинских властей исходила большая военная опасность для РФ, поскольку Киев, скорее всего, действительно занимался разработкой ядерной бомбы, а также ракетных систем как средств её доставки.

«Заявления Зеленского, как и разведданные, наталкивают на мысль о том, что Украина готовила вместе с США программы восстановления ядерного статуса. Киев сам признался, что может нарушить обязательства по Будапештскому меморандуму и делать ядерное оружие, чтобы использовать его против РФ или пугать им Россию и другие страны для получения дополнительных преференций», — говорит Мирошник.

Алексей Подберёзкин придерживается аналогичного мнения. По его словам, у Украины осталось огромное советское наследие в этой сфере.

«Так что создание ядерного оружия на Украине, пусть и грязного, совершенно реально, и при желании всё это можно было перевести в очень ускоренную тенденцию развития ядерного потенциала», — отметил эксперт.

Он также считает, что, помимо ядерных разработок на Украине, которые планировалось разыграть в противостоянии с Россией, сценарий НАТО предполагал «быстрый разгром ЛНР и ДНР со стороны ВСУ». По его словам, националистическим группам на Украине и их кураторам нужна была «маленькая победоносная война» в Донбассе, чтобы окончательно захватить власть.

«Затем украинские войска вышли бы на границу с Россией, и в этот конфликт неизбежно оказались бы втянуты натовские силы», — считает аналитик.

По мнению политологов, немаловажная роль в планах альянса отводилась Великобритании, которая получила оперативный контроль над «украинским контингентом» НАТО. Эксперты отмечают, что именно Лондон управлял инструкторами и действиями нанятых частных военных компаний из США, Канады и Великобритании, а также имел прочные связи с военно-политическим руководством Украины.

Стратегия на опережение

Согласно приведённым Николаем Азаровым данным, новый виток вооружённого конфликта в Донбассе, который мог привести к глобальной войне, был намечен на 25 февраля. В этот день ВСУ и батальоны националистов планировали развернуть крупномасштабное наступление на Донбасс.

«Владимир Путин буквально на сутки опередил планы Киева и Запада, что позволило завладеть стратегической инициативой», — утверждает Азаров.

Примечательно, что незадолго до старта спецоперации ВС РФ о подготовке блицкрига Киева в Донбассе рассказал журналистам замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Так, 1 февраля он сообщил, что Генштаб ВСУ завершил разработку плана наступательной операции и отправил его на одобрение военного руководства и СНБО Украины.

В ходе пресс-брифинга 19 февраля Басурин заявил, что Киев готов приступить к реализации плана по зачистке ДНР и ЛНР. С этой целью были определены направления главного удара и развёрнуты соответствующие силы.

План предполагал обстрел авиацией и артиллерией объектов военной и гражданской инфраструктуры обеих народных республик, в том числе комплексов энерго- и водообеспечения.

Затем Киев намеревался ввести наземные войска оперативных тактических групп (ОТГ) «Север», «Юг» и «Восток». В задачу этих соединений входило взятие под контроль границы обоих регионов с Россией и окружение крупных населённых пунктов.

Комментируя такие планы Запада и киевского режима, Азаров пояснил, что ОТГ «Восток» должна была действовать на рассечение Донецка и Луганска.

«Три дня у них отводилось на выход к границе, причём ОТГ «ЮГ» действовали бы вместе с «айдаровцами», которые по замыслу должны были выполнять роль заградотряда. На севере, где Луганск, ВСУ должны были действовать под прикрытием «Правого сектора»*, они должны были встретиться в районе Комсомольска к югу от Донецка и отсечь ЛДНР от границы с Россией», — пояснил украинский экс-премьер.

Николай Азаров убеждён, что наступательная операция, которая могла бы трансформироваться в агрессию против РФ, была разработана киевским режимом совместно с «натовскими кураторами». Он напомнил, что минувшей зимой Соединённые Штаты перебросили в Польшу около 5 тыс. военнослужащих.

Как утверждает Азаров, по замыслу эти войска США и части польской армии должны были блокировать калининградскую группировку ВС РФ, «чтобы в случае чего она не смогла выдвинуться к атакованной территории Юго-Востока Украины».

«Вторая группировка — это тысяча солдат бригады «Страйкер» (БМП Stryker. — RT) в Румынии. Эта группировка блокировала Приднестровье, чтобы миротворцы, находящиеся там, через Юг не смогли продвинуться к Одессе. Это всё был единый комплекс действий, которые должны были начаться в ночь с 24 на 25 февраля. Фактически действия Вооружённых сил Украины опередили всего на один день», — считает Азаров.

По его словам, Москва смогла пресечь переброску американских войск силами транспортной авиации. Именно для этого 24 февраля российская армия нанесла удары по аэродромам и взлётно-посадочным полосам, вывела из строя системы ПВО, включая С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также разгромила командные пункты ВСУ. При этом ополчение Донбасса при поддержке российской артиллерии и высокоточного оружия начало наступление против группировки «Восток».

Алексей Леонков допустил, что блокада калининградской группировки российской армии силами альянса в момент вторжения ВСУ на Донбасс была бы вполне реальным сценарием, если бы РФ не решилась на спецоперацию.

«Если бы ситуация на Донбассе пошла по сценарию, который разработали в альянсе, то силы НАТО могли бы попробовать заблокировать калининградскую группировку армии РФ», — говорит эксперт.

По мнению Мирослава Руденко, вся имеющаяся к настоящему моменту информация подтверждает тот факт, что специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины была неизбежна и необходима для защиты российского государства.

«Россия не могла допустить геноцид населения Донбасса, превращения территории Украины в западный плацдарм, от которого постоянно бы исходили угрозы ядерного и другого оружия в сторону РФ. Предприняв действенные превентивные меры, Россия спутала карты натовским стратегам», — заключил он.