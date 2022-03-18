Американский политик: США подталкивают Зеленского «к продолжению бойни»

Бывший служащий американского спецназа Джо Кент заявил, что США подталкивает Киев к бойне и пренебрегает возможностью дипломатического урегулирования конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
Он отметил, что американские политики, в том числе его однопартийцы, читают речи на больших пресс-конференциях на фоне украинского флага и выражают поддержку украинскому народу. Кент пояснил, что не поддерживает действия России на Украине, однако считает, что администрация президента США Джо Байдена слишком много внимания уделяет военной поддержке Киева и игнорирует внутриполитические проблемы, в том числе вопрос иммиграции.
Он выразил мнение, что США подталкивают Зеленского и народ Украины «к продолжению бойни» и не поддерживают их на пути «дипломатического урегулирования». Кент подчеркнул, что конфликт на Украине — «отличный способ отвлечь внимание» народа США от проблем внутри страны.
Ранее сообщалось, что власти США пообещали передать Украине дополнительные вооружения, включая беспилотники, системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие, противотанковые комплексы, боеприпасы. Президент Байден заявил, что Штаты также выделят Украине дополнительно $800 млн в качестве военной помощи.