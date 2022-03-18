Американский политик: США подталкивают Зеленского «к продолжению бойни»

Бывший служащий американского спецназа Джо Кент заявил, что США подталкивает Киев к бойне и пренебрегает возможностью дипломатического урегулирования конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

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Он отметил, что американские политики, в том числе его однопартийцы, читают речи на больших пресс-конференциях на фоне украинского флага и выражают поддержку украинскому народу. Кент пояснил, что не поддерживает действия России на Украине, однако считает, что администрация президента США Джо Байдена слишком много внимания уделяет военной поддержке Киева и игнорирует внутриполитические проблемы, в том числе вопрос иммиграции.

Он выразил мнение, что США подталкивают Зеленского и народ Украины «к продолжению бойни» и не поддерживают их на пути «дипломатического урегулирования». Кент подчеркнул, что конфликт на Украине — «отличный способ отвлечь внимание» народа США от проблем внутри страны.