Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира

Бывшие и действующие европейские политики выдвинули президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщается на сайте комитета премии.

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В обращении политики просят продлить сроки выдвижения кандидатов до 31 марта «в свете исторических и беспрецедентных событий». «Это нужно, чтобы обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины», — пояснили авторы инициативы.

Таким образом европейские политики хотят продемонстрировать народу Украины, что мир на его стороне, говорится из заявления.