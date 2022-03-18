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1 час назад

Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира

Lenta.ruLenta.ruиещё 6

Бывшие и действующие европейские политики выдвинули президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщается на сайте комитета премии.

Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В обращении политики просят продлить сроки выдвижения кандидатов до 31 марта «в свете исторических и беспрецедентных событий». «Это нужно, чтобы обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины», — пояснили авторы инициативы.

Таким образом европейские политики хотят продемонстрировать народу Украины, что мир на его стороне, говорится из заявления.

В январе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2022 году. Кандидатуру выдвинули норвежские депутаты Вервик Булестад и Харек Элвесен за то, что Тихановская «является символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свободу».

Конфликты,Светлана Тихановская,Владимир Зеленский,
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