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6 часов назад

Австралия ввела санкции против госструктур и банков России

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Австралия ввела санкции против российских банков и госструктур, которые управляют суверенным долгом России. Об этом со ссылкой на МИД Австралии пишет «Интерфакс».

В обновленном черном списке оказались Минфин России, Фонд национального благосостояния, а также Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк и Московский Кредитный банк. «Австралия теперь нацелена на все российские государственные структуры, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России», — заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Также расширен список физических лиц, попавших под ограничения. В него включили бизнесменов Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.

Конфликты,Олег Дерипаска,Виктор Вексельберг,Минфин России,Московский кредитный банк,Новикомбанк,Совкомбанк,Альфа-банк,ВЭБ,Банк ВТБ,Газпромбанк,Россельхозбанк,Сбербанк России,
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