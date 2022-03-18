Австралия ввела санкции против госструктур и банков России

Австралия ввела санкции против российских банков и госструктур, которые управляют суверенным долгом России. Об этом со ссылкой на МИД Австралии пишет «Интерфакс».
В обновленном черном списке оказались Минфин России, Фонд национального благосостояния, а также Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк и Московский Кредитный банк. «Австралия теперь нацелена на все российские государственные структуры, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России», — заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.
Также расширен список физических лиц, попавших под ограничения. В него включили бизнесменов Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.