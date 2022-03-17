Король и королева Бельгии примут у себя беженцев из Украины

Король и королева Бельгии Филипп и Матильда приняли решение принять в квартирах, принадлежащих королевскому благотворительному фонду, три семьи беженцев из Украины. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF.
«Это жилые помещения, первоначальная цель которых заключалась в том, чтобы сделать их доступными для социальных агентств для размещения людей с низкими доходами, миссия, которая хорошо соответствует тому, чего мы хотим достичь с помощью фонда Royal Donation. <…> Учитывая кризис с беженцами, мы предоставим эти дома для экстренного приема», — передает телеканал заявление президента фонда Яна Сметса. В королевском дворце информацию официально подтвердили, информирует телеканал.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из нескольких городов страны в эвакуировалось почти 40 тысяч человек. По его словам, на Украину доставили гуманитарные грузы, состоящие из сотни тонн продовольствия и медикаментов.