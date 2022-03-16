В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
10 минут назад

ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по Макеевке - среди пострадавших дети

Елена Прошина

Украинские боевики повторно использовали тактический ракетный комплекс «Точка-У». Обломки ракет упали в Макеевке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

ВСУ нанесли удар по Макеевке: Среди пострадавших дети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что ПВО перехватили ракету, но обломки все равно попали в жилой микрорайон Солнечный. Как информирует Министерство здравоохранения ДНР, из-за падения обломков пострадали 4 человека.

В сообщении указано, что среди четырех пострадавших два ребенка: мальчик 16 лет с несколькими осколочными ранами на лице и девочка 10 лет с непроникающей травмой глаза.

«Обеспечена работа службы скорой медицинской помощи на месте взрыва. Информация о пострадавших и возможно погибших уточняется», — заявили в Минздраве ДНР.

Данные о последствиях падения обломков ракеты продолжают поступать.

Ранее сообщалось, что по центру Донецка был нанесен ракетный удар «Точкой-У». В результате погиб 21 человек, еще 36 человек получили ранения.

Конфликты,Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители