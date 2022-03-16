ВСУ нанесли удар по Макеевке: Среди пострадавших дети

Украинские боевики повторно использовали тактический ракетный комплекс «Точка-У». Обломки ракет упали в Макеевке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.
Уточняется, что ПВО перехватили ракету, но обломки все равно попали в жилой микрорайон Солнечный. Как информирует Министерство здравоохранения ДНР, из-за падения обломков пострадали 4 человека.
В сообщении указано, что среди четырех пострадавших два ребенка: мальчик 16 лет с несколькими осколочными ранами на лице и девочка 10 лет с непроникающей травмой глаза.
«Обеспечена работа службы скорой медицинской помощи на месте взрыва. Информация о пострадавших и возможно погибших уточняется», — заявили в Минздраве ДНР.
Данные о последствиях падения обломков ракеты продолжают поступать.
Ранее сообщалось, что по центру Донецка был нанесен ракетный удар «Точкой-У». В результате погиб 21 человек, еще 36 человек получили ранения.