ВСУ нанесли удар по Макеевке: Среди пострадавших дети

Украинские боевики повторно использовали тактический ракетный комплекс «Точка-У». Обломки ракет упали в Макеевке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

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Уточняется, что ПВО перехватили ракету, но обломки все равно попали в жилой микрорайон Солнечный. Как информирует Министерство здравоохранения ДНР, из-за падения обломков пострадали 4 человека.

В сообщении указано, что среди четырех пострадавших два ребенка: мальчик 16 лет с несколькими осколочными ранами на лице и девочка 10 лет с непроникающей травмой глаза.

«Обеспечена работа службы скорой медицинской помощи на месте взрыва. Информация о пострадавших и возможно погибших уточняется», — заявили в Минздраве ДНР.

Данные о последствиях падения обломков ракеты продолжают поступать.