ВСУ обстреляли больницу в Волновахе: Есть погибшие

Войска Украины обстреляли из танка и РСЗО «Град» больницу с пациентами при отступлении из Волновахи, сообщает РИА Новости.

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Перед этим они из здания и двора этой больницы вели огонь из гранатометов и танков по бойцам ДНР, прикрываясь как живым щитом пациентами, в том числе роженицами, а уходя, заминировали корпуса.

Здание Центральной больницы Волновахи получило серьезные повреждения, в нескольких местах снарядами пробиты стены, часть из них обрушилась, практически полностью выбиты стекла на трех этажах, разбиты лечебные корпуса, палаты, врачебные помещения.

Как говорят сотрудники больницы и бойцы армии ДНР, на площади перед медицинским учреждением они насчитали как минимум шесть тел погибших мирных жителей. Подсчет продолжается, так как не разобраны завалы. Кроме того, на территории и в здании лежат тела двух погибших в форме украинских военных. Как говорят медики, отступая украинские военнослужащие добивали своих.

Во время обстрела в больнице прятались не только пациенты, но и жители близлежащих домов, у которых нет своих подвалов.

«Здесь находились мирные жители, доктора, которые им [украинским военным] поневоле помогали, они же медики», — рассказал сотрудник больницы.

По словам главного врача больницы Виктора Саранова, при обстреле «Градами» украинские войска для наводки ориентировались на звонки пациентов и сотрудников больницы по сотовым телефонам.

Большинство врачей и пациентов, включая рожениц из родильного отделения, выжили, укрывшись в подвале. За время, пока все скрывались в подвалах, медики приняли роды, на свет появилось шестеро младенцев.