Япония выступила за реформу СБ ООН из-за РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления в воскресенье на съезде правящей Либерально-демократической партии выступил за проведение реформы Совета Безопасности ООН в связи с действиями России на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. При этом, японский премьер-министр не привел сведений о сути этих реформ.

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Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва запросила заседание СБ ООН по военно-биологическим программам США на Украине. По словам Полянского, запрошено проведение заседания в пятницу, 11 марта. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос о том, ликвидированы ли компоненты биологического оружия на Украине, остается открытым.

По ее словам, Вашингтон намеренно срывал переговоры по режиму контроля за биоразработками, чтобы закрыть возможности для проверки лабораторий.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.