Был бой: что происходит на территории Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем Росгвардии, персонал станции работает штатно, бойцы Национальной гвардии Украины, охранявшие объект, сдали оружие и отпущены домой, сообщил журналистам представитель Росгвардии.
Минобороны России заявляло, что в ночь на 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооруженную провокацию, произошло боестолкновение в районе учебного тренировочного центра (УТЦ) АЭС, который находится за периметром станции с энергоблоками. Российские силы подавили огневые точки, станция была взята под контроль, отметили в МО РФ.
Что сейчас происходит на территории самой крупной атомной электростанции Европы – в галерее «Рамблера».