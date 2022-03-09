Был бой: что происходит на территории Запорожской АЭС

Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар

Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар

Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар

Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар

Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар

Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар

Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар

Работник Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар

Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар

Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар

Минобороны России заявляло, что в ночь на 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооруженную провокацию, произошло боестолкновение в районе учебного тренировочного центра (УТЦ) АЭС, который находится за периметром станции с энергоблоками. Российские силы подавили огневые точки, станция была взята под контроль, отметили в МО РФ.