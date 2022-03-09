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4 часа назад

Был бой: что происходит на территории Запорожской АЭС

Александр Котлеткин

Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем Росгвардии, персонал станции работает штатно, бойцы Национальной гвардии Украины, охранявшие объект, сдали оружие и отпущены домой, сообщил журналистам представитель Росгвардии.

1/10 Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
Фото: РИА Новости
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2/10 Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
Фото: РИА Новости
3/10 Работник Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
Фото: РИА Новости
4/10 Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
Фото: РИА Новости
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5/10 Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
Фото: РИА Новости
6/10 Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
Фото: РИА Новости
7/10 Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
Фото: РИА Новости
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8/10 Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
Фото: РИА Новости
9/10 Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
Фото: РИА Новости
10/10 Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
Фото: РИА Новости

Минобороны России заявляло, что в ночь на 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооруженную провокацию, произошло боестолкновение в районе учебного тренировочного центра (УТЦ) АЭС, который находится за периметром станции с энергоблоками. Российские силы подавили огневые точки, станция была взята под контроль, отметили в МО РФ.

Что сейчас происходит на территории самой крупной атомной электростанции Европы – в галерее «Рамблера».

Конфликты,Фото,Минобороны России,Росгвардия,
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