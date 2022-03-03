В США усомнились в задействовании РФ резерва для операции на Украине

Пентагон не видит признаков того, что Россия планирует задействовать дополнительные резервы на своей территории для проведения военной операции на территории Украины, заявил в ходе брифинга официальный представитель ведомства США Джон Кирби.

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«Мы не видим никаких признаков того, что президент (Владимир) Путин ощущает необходимость привлечь дополнительные силы откуда-либо еще», – цитирует его РИА «Новости».

Как отметил представитель Пентагона, Россия «наращивала свою группировку» у границ Украины с начала осени 2021 года. «По нашим оценкам, подавляющее число этой боевой силы сейчас находится на Украине», – указал Кирби.

Он также отметил, что США не видят оснований считать, что Белоруссия готовится ввести свои войска на Украину.