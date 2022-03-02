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32 минуты назад

В ЛНР заявили о повреждении 12 домов в результате обстрела

Елена Прошина

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли населенный пункт Первомайск и повредили 12 домов и газопровод. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Повреждены 12 домов: В ЛНР рассказали об обстреле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как указано в сообщении, в населенном пункте Первомайск повреждено 12 жилых домов и газопровод среднего давления Ду-57.

Накануне поступила информация, что в населенном пункте Кировск в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских боевиков были повреждены два жилых дома и линии электропередачи. ВФУ использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее сообщалось, что Военные силы Украины ведут обстрел населенных пунктов ЛНР. В результате в Первомайске разрушен дом и загорелся гараж.

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